Збірна України назвала склад на тренувальний збір перед фіналом олімпійської кваліфікації

Збірна України з хокею оголосила розширений склад на тренувальний збір перед фінальними матчами олімпійської кваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Навчально-тренувальний збір в угорському Будапешті розпочнеться 16 серпня. Фінальною частиною підготовки стане товариський матч проти збірної Угорщини.

За підсумками збору головний тренер команди Дмитро Христич визначить остаточний склад збірної на фінальні матчі Олімпійської кваліфікації

Склад збірної України на тренувальний збір в Угорщині

Воротарі : Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва – Сокіл), Едуард Захарченко (Шторм), Гліб Арцатбанов (Alberni Valley Bulldogs, Канада), Сергій Писаренко (Kaunas, Литва)

: Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва – Сокіл), Едуард Захарченко (Шторм), Гліб Арцатбанов (Alberni Valley Bulldogs, Канада), Сергій Писаренко (Kaunas, Литва) Захисники : Ігор Мережко (HK Plzeň, Чехія), Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва – Шторм), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США), Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Олексій Дахновський (HC Kosice, Словаччина), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Володимир Волков (Modre Kridla Slovan, Словаччина), Микита Полоницький (Сокіл), Денис Матусевич (Кременчук)

: Ігор Мережко (HK Plzeň, Чехія), Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва – Шторм), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США), Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Олексій Дахновський (HC Kosice, Словаччина), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Володимир Волков (Modre Kridla Slovan, Словаччина), Микита Полоницький (Сокіл), Денис Матусевич (Кременчук) Нападники: Олександр Пересунько (Presov, Словаччина), Ілля Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Podhale Nowy Targ, Польща), Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін (обидва – Кременчук), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак, Роман Благий (усі – Сокіл), Олексій Ворона (KH Torun, Польща), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (EC Bregenzerwald, Австрія), Микита Сидоренко (Шторм), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Денис Гончаренко (Pergine, Італія), Дмитро Німенко (Aosta, Італія), Ярослав Панченко (Київ Кепіталз)

"Синьо-жовті" боротимусь за вихід на Олімпійські Ігри у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками українців стануть Латвія, Словенія та Франція.

Нагадаємо, у травні національна команда посіла перше місце в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.