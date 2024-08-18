Юнацька збірна України вийшла у фінал Třinec Open Cup

Юнацька збірна України з хокею здобула перемогу над чеським Вітковіце на Třinec Open Cup у серії післяматчевих булітів.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Українці мінімально лідирували після перших 2 періодів, проте не змогли втримати перевагу, тож зустріч перейшла у серію булітів, де збірна України забрала своє.

Ця перемога, а також поразка Спарти в паралельному матчі проти Зальцбурга (3:4) допомогла команді вийти в фінал Кубку Президента.

Třinec Open Cup

16 серпня

Вітковіце (Чехія) — Україна U-17 після булітів 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голи: 0:1 - М. Перечнев (Соханевич), 0:2 - Панасенко (Соханевич), 1:2 - Стричек (Грабіна), 2:2 - М. Шебеста (Міхалік)

Нагадаємо, напередодні збірна України назвала склад на тренувальний збір перед фіналом олімпійської кваліфікації.