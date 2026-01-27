Збірна України визначилася із заявкою на третій етап Кубку Європейських націй

Тренерський штаб збірної України з хокею визначився із заявкою гравців на матчі третього етапу Європейського Кубку Націй.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

До складу збірної увійшло 25 хокеїстів. З них: 3 голкіпери, 8 оборонців та 14 нападників.

Склад національної збірної України

Воротарі : Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Сергій Писаренко (Varese, Італія), Олег Петров (Сокіл, Україна)

: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Сергій Писаренко (Varese, Італія), Олег Петров (Сокіл, Україна) Резерв : Назар Бойко (Київ Кепіталз, Латвія)

: Назар Бойко (Київ Кепіталз, Латвія) Оборонці : Ігор Мережко (Plzen, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Володимир Волков (TEBS, Словаччина), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Пилип Пангелов-Юлдашев (Spartak Dubnica, Словаччина), Руслан Здоровець (Davos U-21, Швейцарія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія), Гліб Петров (Plzen U-20, Чехія)

: Ігор Мережко (Plzen, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Володимир Волков (TEBS, Словаччина), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Пилип Пангелов-Юлдашев (Spartak Dubnica, Словаччина), Руслан Здоровець (Davos U-21, Швейцарія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія), Гліб Петров (Plzen U-20, Чехія) Резерв : Євгеній Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія)

: Євгеній Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія) Нападники : Олександр Пересунько (Unia, Польща), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія). Олексій Ворона (Torun, Польща), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Андрій Денискін (Torun, Польща), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія), Даниїл Шульга (Genève Future Hockey U-21, Швейцарія), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія)

: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія). Олексій Ворона (Torun, Польща), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Андрій Денискін (Torun, Польща), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія), Даниїл Шульга (Genève Future Hockey U-21, Швейцарія), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія) Резерв: Владислав Брага (Кременчук, Україна), Олексій Янішевський (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна)

Починаючи з 2 лютого національна збірна України зустрінеться в шотландському Единбурзі, де проведе короткий тренувальний збір і вже в четвер, 5 лютого, розпочне участь на турнірі.

В столиці Шотландії наша команда зустрінеться зі збірними Великої Британії, Польщі та Словенії. Польща – наш майбутній суперник на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, Британія та Cловенія виступають в елітному Дивізіоні.

Нагадаємо, перший етап Кубку європейських націй приймала Литва. У першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі "синьо-жовті" тричі обіграли команду Румунії.