Легендарний Ягр закрив бізнес, пов'язаний із канабісом

Наприкінці травня 2022 року Яромир Ягр запустив бізнес з виробництва продуктів з канабісу. Тепер, схоже, легендарний хокеїст вирішив закрити цю справу.

Про це пише Іsport.blesk.cz

Назва бренду складалася з його ініціалів та номера на джерсі – JJ68. У продажі були креми, олії, нано-пластирі та харчові добавки, що містять КБД (непсихоактивний канабіноїд, отриманий з квітів марихуани).

53-річний Ягр запустив бізнес разом зі своєю дівчиною Домінікою Бранішевою, яка молодша за нього на 22 роки. Хокеїст хвалив продукцію.

Відомо, що магазин провів розпродаж на свою продукцію на честь Геловіну ще минулого року, а потім не оновлював асортимет, який закінчився.

Журнал Blesk повідомляє, що редактор інтернет-магазину підтвердив закриття сайту, але не зміг назвати точну причину.

"Продавець сам вирішив закрити інтернет-магазин. Нам не повідомили жодних конкретних причин", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ягр пояснив, чому влітку передумав йти на спортивну пенсію. Цього сезону 53-річний нападник провів 4 матчі в чемпіонаті Чехії, зумів відзначитися 1 асистом.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас". Також ставав чемпіоном Олімпійських ігор 1998.

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. Влітку цього року продав свою частку чеському бізнесмену Томашу Драстілу.