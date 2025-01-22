Легендарний Ягр вирішив продати клуб, яким володіє з 2011 року

Легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр продасть бізнесмену Томашу Драстілу 80% прав на хокейний клуб Кладно.

Про це пишуть видання TN.nova.cz та Idnes.cz.

Офіційно про передачу активів буде оголошено на прессконференції 30 січня. Ягр є власником команди з 2011 року, а його сім'я допомагає Кладно з 1994 року. За ним залишиться решта 20%.

Томаш Драстіл уже підтвердив у попередньому інтерв’ю Kladenský deník, що він зацікавлений у покупці хокейного клубу Кладно. Він також запевнив мера міста Мілана Вольфа, що клуб з Екстра-ліги залишиться в Кладно.

"Хокей – найбільший діамант у місті Кладно, і він має залишитися тут", – сказав бізнесмен.

Попередні три сезони Кладно фінішував у зоні плейоф, але цього сезону справи клубу йдуть не найкращим чином. Команда лише на 6 очок випереджає останню команду ліги Вітковіце.

Нагадаємо, нещодавно 52-річний Ягр закинув шайбу в матчі чемпіонату Чехії й оновив рекорд серед найбільш вікового гравця, який відзначався в елітній професійній лізі.

Саме в Кладно Яромир розпочинав професійну кар'єру. Протягом кар'єри він виступав за різні клуби Національної хокейної ліги. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас". У складі Піттсбурга двічі вигравав Кубок Стенлі.