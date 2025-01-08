Продовжує оновлювати рекорд: 52-річний Ягр закинув 4 шайбу за сезон

Легенда хокею Яромир Ягр закинув шайбу у ворота Шкоди (Плзень) у межах чемпіонату Чехії. Він оновив власний рекорд найбільш вікового хокеїста, який вразив ворота суперника у професійній лізі. В день гри Ягру було 52 роки, 10 місяців і 23 дні.

Його Рітері Кладно зазнав поразки в овертаймі з рахунком 2:3.

Для Яромира, якому 15 лютого виповниться 53 роки, це вже 4 шайба цього сезону за 22 матчі. Також на рахунку наддосвідченого спортсмена 3 результативні передачі.

🏒 Jaromír Jágr si připsal čtvrtý gól v sezoně! 🎯 Kladnu jím pomohl k vyrovnání, nakonec ale Rytíři s Plzní prohráli v prodloužení. 👇 #telh pic.twitter.com/7BtVJi9bCO — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) January 7, 2025

Jaromír Jágr mezitím v 52 letech, 10 měsících a 23 dnech opět posouvá svůj vlastní gólový rekord extraligy.



😮‍💨😮‍💨😮‍💨 — Vilém Franěk (@vildafranek) January 7, 2025

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років.

Протягом кар'єри він виступав за різні клуби Національної хокейної ліги. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас". У складі Піттсбурга двічі вигравав Кубок Стенлі.

Досяг успіхів він і зі збірною Чехії. Разом із ним чехи двічі (2005 та 2010) ставали чемпіонами світу.

Найбільшим командним успіхом можна вважати тріумф на Олімпійських іграх 1998 року. Чехія у фіналі мінімально здолала Росію з рахунком 1:0. Яромир за турнір набрав лише п'ять очок (1 + 4), але національна команда грала не досить результативно – 18 шайб за 6 поєдинків.