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Їм нічого втрачати: Янішевський – про нічию з Японією після першого періоду матчу ЧС-2025

Олександр Булава — 3 травня 2025, 13:21
Їм нічого втрачати: Янішевський – про нічию з Японією після першого періоду матчу ЧС-2025
IIHF

Український хокеїст Олексій Янішевський пояснив нічию після першого періоду матчу з Японією (1:1) у 5 турі чемпіонату світу у Дивізіоні IA.

Цитує хокеїста Суспільне Спорт.

Попри те, що перша 20-хвилинка завершилась внічию, перевагу по кидках мали саме японські хокеїсти (12 проти 7).

"Вони грають на 100%, це хокей. Кожна гра важлива. Їм втрачати нічого, треба грати до кінця, як і нам", – зазначив Янішевський.

Сайт "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Наразі "жовто-сині" посідають друге місце у турнірній таблиці, поступаючись Великій Британії за особистими зустрічами.

Для виходу в елітний дивізіон збірній Україні необхідно перемагати японців, які посідають п'яте, передостаннє місце. За чотири матчі суперник набрав чотири очки.

Раніше головний тренер збірної України висловився щодо проблем реалізації, коли команда грає у більшості.

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