Збірна України може змінити тренерський штаб після виходу в еліту ЧС-2027

Збірна України з хокею може змінити тренерський штаб після виходу в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Процес перемовин щодо продовження співпраці з Дмитром Христичем та Олегом Шафаренком триває, оскільки їхній однорічний контракт завершився.

Головними питаннями в обговоренні є запит фахівців на покращення фінансових умов та встановлена Федерацією хокею України мета щодо виходу в плейоф на ЧС-2027.

Спортивний директор Юрій Кириченко підтвердив факт ведення перемовин та зазначив, що має альтернативні варіанти на роль головного тренера, якщо не вдасться домовитися з теперішнім дуетом.

У федерації розглядають варіантами на цю посаду Олександра Бобкіна та Руслана Борисенка, що нині очолюють збірну України U-18 з хокею.

Нагадаємо, що "синьо-жовті дізналися суперників на чемпіонаті світу 2027 року.

Також збірна України з хокею тепер входить у двадцятку найкращих команд світового рейтингу.