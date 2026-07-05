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Збірна України може змінити тренерський штаб після виходу в еліту ЧС-2027

Володимир Слюсарь — 5 липня 2026, 14:40
Збірна України може змінити тренерський штаб після виходу в еліту ЧС-2027
Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич
Федерація хокею України

Збірна України з хокею може змінити тренерський штаб після виходу в елітний дивізіон чемпіонату світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Процес перемовин щодо продовження співпраці з Дмитром Христичем та Олегом Шафаренком триває, оскільки їхній однорічний контракт завершився.

Головними питаннями в обговоренні є запит фахівців на покращення фінансових умов та встановлена Федерацією хокею України мета щодо виходу в плейоф на ЧС-2027.

Спортивний директор Юрій Кириченко підтвердив факт ведення перемовин та зазначив, що має альтернативні варіанти на роль головного тренера, якщо не вдасться домовитися з теперішнім дуетом.

У федерації розглядають варіантами на цю посаду Олександра Бобкіна та Руслана Борисенка, що нині очолюють збірну України U-18 з хокею.

Нагадаємо, що "синьо-жовті дізналися суперників на чемпіонаті світу 2027 року.

Також збірна України з хокею тепер входить у двадцятку найкращих команд світового рейтингу.

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