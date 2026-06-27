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Відомого українського боксера мобілізували до лав ЗСУ

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 22:56
Відомого українського боксера мобілізували до лав ЗСУ
Андрій Боришполець
instagram.com/andreanobox/

Українського боксера Андрія Боришпольця мобілізували до лав Збройних сил України.

Про це повідомив сам володар поясу IBO Continental, опублікувавши сторіз із навчального полігону.

"Ішов....впав.......прокинувся на полігоні", – підписав публікацію боксер.

Нагадаємо, що 6 червня Андрій Боришполець здобув дострокову перемогу над Стефано Рамундо у поєдинку за титул IBO Continental. Рефері зупинив бій у 10-му раунді після того, як "Акула" відправив італійця у нокдаун.

Для українця ця перемога стала 12-ю на профі-рингу. До цього він виходив на ринг у червні 2025 року, коли поступився Янісу Куриленку (14-1, 8 KO) в реванші за титул WBC Ukraine, який відбувся в київському Палаці спорту.

Андрій Боришполець

Андрій Боришполець

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