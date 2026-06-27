Відомого українського боксера мобілізували до лав ЗСУ

Українського боксера Андрія Боришпольця мобілізували до лав Збройних сил України.

Про це повідомив сам володар поясу IBO Continental, опублікувавши сторіз із навчального полігону.

"Ішов....впав.......прокинувся на полігоні", – підписав публікацію боксер.

Нагадаємо, що 6 червня Андрій Боришполець здобув дострокову перемогу над Стефано Рамундо у поєдинку за титул IBO Continental. Рефері зупинив бій у 10-му раунді після того, як "Акула" відправив італійця у нокдаун.

Для українця ця перемога стала 12-ю на профі-рингу. До цього він виходив на ринг у червні 2025 року, коли поступився Янісу Куриленку (14-1, 8 KO) в реванші за титул WBC Ukraine, який відбувся в київському Палаці спорту.