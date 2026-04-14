Збірна України оголосила заявку на заключний збір перед ЧС-2026

Національна збірна України з хокею визначилася зі складом на заключний етап підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1А.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Христич викликав на збір 32 хокеїсти: 4 воротарі, 11 оборонців та 17 нападників.

Склад збірної України з хокею

Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Сергій Писаренко (Varese, Італія), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада). Резерв: Едуард Захарченко (Кременчук, Україна), Назар Бойко (Kyiv Capitals, Латвія).

Захисники: Ігор Мережко (Plzen, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Володимир Волков (Gladiators Trnava, Словаччина), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Kosice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія), Гліб Петров (Plzen U20, Чехія), Іван Кородюк (Bowling Green State Univ., США), Артур Чолач (Henderson Silver Knights, США). Резерв: Микита Полоницький (Сокіл, Україна), Олексій Янішевський (Сокіл, Україна), Пилип Пангелов-Юлдашев (Spartak Dubnica, Словаччина).

Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Torun, Польща), Олексій Ворона (Torun, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Михайло Сімчук (Trinity Western Univ., Канада), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія), Ілля Шибінський (Guelph Storm, Канада), Богдан Панасенко (GAP, Франція). Резерв: Владислав Брага (Кременчук, Україна), Нікіта Іващенко (Blackfalds Bulldogs, Канада), Ігнат Пазій (Flint Firebirds, США), Святослав Тимченко (Сокіл, Україна), Володимир Чердак (Сокіл, Україна), Ілля Крикля (Сокіл, Україна).

Навчально-тренувальний збір розпочнеться 15 квітня. Наразі немає інформації про контрольні матчі "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що чемпіонат світу в Дивізіоні 1А триватиме з 2 по 8 травня в польському Сосновці. Збірна України побореться за вихід до елітного дивізіону в матчах проти Польщі, Японії, Литви, Казахстану та Франції.

Раніше повідомлялося про календар поєдинків України на чемпіонаті світу 2026.