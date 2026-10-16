6 поразка Калгарі, Нешвілл по булітах програв Сан-Хосе, Нью-Джерсі розгромив Рейнджерс в НХЛ
У ніч проти 16 жовтня відбулася ціла низка матчів Національної хокейної ліги.
Розгромна перемога Нью-Джерсі над Рейнджерс 7:1 дала старт ігровій програмі. Це найбільша звитяга господарів у новому сезоні НХЛ.
Одразу чотири зустрічі закінчилися в овертаймах: Сіетл програв Тампі-Бей, а Торонто, яке до третього періоду вело у рахунку 4:2 програло Баффало 4:5.
Флорида та Чикаго були сильнішими за Ванкувер і Вінніпег.
Найрезультативніший поєдинок видали хокеїсти Міннесоти та Сент-Луїса, які на обох закинули аж 9 шайб. А от Сан-Хосе лише по булітах переграв Нешвілл.
В останньому матчі ігрового дня Вегас розтрощив Калгарі з різницею у 4 шайби. Для гостей це фіаско стало шостим у цьому сезоні.
Нью-Джерсі – Рейнджерс 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
Оттава – Айлендерс 2:1 після булітів (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Тампа-Бей – Сіетл 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Торонто – Баффало 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Флорида – Ванкувер 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
Детройт – Філадельфія 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Міннесота – Сент-Луїс 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)
Нешвілл – Сан-Хосе 2:3 після булітів (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Чикаго – Вінніпег 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)
Едмонтон – Юта 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Вегас – Калгарі 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулися ще два матчі нового сезону НХЛ.