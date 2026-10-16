6 поразка Калгарі, Нешвілл по булітах програв Сан-Хосе, Нью-Джерсі розгромив Рейнджерс в НХЛ

У ніч проти 16 жовтня відбулася ціла низка матчів Національної хокейної ліги.

Розгромна перемога Нью-Джерсі над Рейнджерс 7:1 дала старт ігровій програмі. Це найбільша звитяга господарів у новому сезоні НХЛ.

Одразу чотири зустрічі закінчилися в овертаймах: Сіетл програв Тампі-Бей, а Торонто, яке до третього періоду вело у рахунку 4:2 програло Баффало 4:5.

Флорида та Чикаго були сильнішими за Ванкувер і Вінніпег.

Найрезультативніший поєдинок видали хокеїсти Міннесоти та Сент-Луїса, які на обох закинули аж 9 шайб. А от Сан-Хосе лише по булітах переграв Нешвілл.

В останньому матчі ігрового дня Вегас розтрощив Калгарі з різницею у 4 шайби. Для гостей це фіаско стало шостим у цьому сезоні.

НХЛ – регулярний чемпіонат

16 жовтня

Нью-Джерсі – Рейнджерс 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Оттава – Айлендерс 2:1 після булітів (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Тампа-Бей – Сіетл 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Торонто – Баффало 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Флорида – Ванкувер 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Детройт – Філадельфія 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Міннесота – Сент-Луїс 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)

Нешвілл – Сан-Хосе 2:3 після булітів (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Чикаго – Вінніпег 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

Едмонтон – Юта 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Вегас – Калгарі 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Турнірна таблиця Східної конференції



Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулися ще два матчі нового сезону НХЛ.