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Польська Полонія підписала киянина з російським паспортом, раніше у клуб перейшли два гравці збірної України

Микола Дендак — 3 липня 2025, 22:51
Польська Полонія підписала киянина з російським паспортом, раніше у клуб перейшли два гравці збірної України
Павєл Падакін
ХК Полонія

Польський хокейний клуб Полонія Битом оголосив про підписання киянина з російським паспортом Павла Падакіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не відомі. 30-річний форвард вже грав у Польщі: спочатку в складі Ре-Пласт Унія Освенцим, де в регулярному сезоні-2022/2023 набрав 34 очки, а потім у складі ГКС Тихи (30 очок у 35 матчах у розіграші-2023/2024).

До цього представляв російські колективи. Падакін отримав російський паспорт у 2016 році, коли перейшов у Сочі. Він заради отримання російського громадянства стверджував, що жив у Криму та заявляв, що не є українцем.

Нагадаємо, Полонія нещодавно оголосила про підписання контракту з голкіпером збірної України Богданом Дьяченком. Також команду підсилив захисник "синьо-жовтих" Гліб Варава.

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