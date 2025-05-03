Христич назвав причину відсутності Дьяченка у матчі проти Японії

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич пояснив, чому основний голкіпер команди Богдан Дьяченко пропускав матч 5 туру чемпіонату світу-2025 в Дивізіоні 1А проти Японії.

Наставника української команди цитує Суспільне спорт.

"У Богдана Дьяченка невелика травма, яка не дала можливості бути готовим на 100%. Тому вирішили поставити молодого голкіпера. Левшин – молодий хлопець, активний. Гадаю, що у нього непогане майбутнє, будемо його залучати", – заявив Христич.

Нагадаємо, України в матчі з Японією зазнала поразки 2:3. Одне очко у матчі з Японією гарантували б Україні перший за 18 років вихід у елітний дивізіон. Попри поразку, у збірної України залишаються шанси на підвищення у класі, проте все залежить від результатів інших двох матчів. О 16:00 розпочнеться поєдинок Італія – Румунія, а о 19:30 Велика Британія зіграє з Польщею.

Українська команда отримає путівку до елітного дивізіону, якщо Італія не обіграє Румунію в основний час, або якщо Польща в основний час здолає Велику Британію.