Шведське дербі: визначилися фіналісти Ліги чемпіонів

Вчора, 20 січня, відбулися матчі-відповідь 1/2 фіналу хокейної Ліги чемпіонів.

До вирішального раунду змагань пройшли шведські Лулео та Фрелунда.

Хокей – Ліга чемпіонів-2025/26

1/2 фіналу, 20 січня

Лулео – Цуг 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) (перший матч – 3:2)

Фрелунда – Брюнес 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) (перший матч – 2:0)

Швейцарський Цуг вдруге програв Лулео. Фрелунда не зуміла обіграти Брюнес, але втримала потрібний гандикап, здобутий у першій грі.

Представники Елітсеріен Швеції цього сезону виступили солідно. Фрелунда в місцевій лізі є лідером – 86 очок за 36 поєдинків.

Успіх Лулео трохи сенсаційний, адже клуб має лише 55 пунктів за 37 зустрічей, що дозволяє посідати 6 сходинку в місцевій лізі.

Щоправда, справи Брюнеса в рідній лізі ще гірші. Цей клуб набрав 48 очок за 37 матчів. Півфіналіст ЛЧ у чемпіонаті Швеції йде десятим, випереджаючи зону вильоту на 8 очок.

Хокейна Ліга чемпіонів стартувала в сезоні -2014/15. Чотири рази переможцем ставала Фрелунда. Таппара, Лулео, Ювяскюля, Регле, Женева і Цюріх отримували трофей один раз.