Росіянин сам спровокував і отримав на горіхи від рекордсмена: відбулася перша бійка воротарів у НХЛ за 6 років

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги зійшлися Флорида і Сан-Хосе. Переможець Кубку Стенлі останніх двох років зазнав поразки з рахунком 1:4.

Головним епізодом гри можна вважати бійку воротарів Сергія Бобровського та Алекса Недєльковича.

Це був перший випадок в НХЛ за останні 6 років, коли кулаками махали голкіпери.

The first goalie fight in almost 6 years 🥹



Thank you Bob and Ned 🤝 pic.twitter.com/dWIy5ezSV3 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 20, 2026

У середині третього періоду біля воріт Недєльковича за рахунку 3:1 почалася штовханина хокеїстів.

Сергій Бобровський вирішив, що настав час кинути виклик супернику.

Here's something you don't see every day... a goalie fight! pic.twitter.com/lcvGN9kPxB — NHL (@NHL) January 20, 2026

GREATEST SPORT IN THE WORLD pic.twitter.com/EW7dmrub7f — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) January 20, 2026

Алекс, схоже, був трохи здивований, тому перші секунди задкував назад. Воротар Шаркс зумів утримати рівновагу, захопивши рукою джерсі опонента, що дозволило повалити росіянина на лід.

Лава запасних "акул" оплесками підтримала свого воротаря.

Нагадаємо, Недєлькович є рекордсменом НХЛ. Він – єдиний голкіпер в історії ліги, який віддав асист і закинув шайбу в одній грі. Щоправда, тоді він виступав за Піттсбург.