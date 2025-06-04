Визначились склади груп на ЧС-2026

Сформовано склад групового етапу з хокею на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє IIHF.

Розподіл місць у групах був визначений на основі світового рейтингу IIHF, а також враховував уподобання Організаційного комітету.

Протягом літа 2025 року IIHF та Організаційний комітет остаточно затвердять розклад турніру.

Група A (Цюрих): США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія.

Група B (Фрібург): Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.

Чемпіонат світу повертається до Швейцарії через 17 років. Матчі відбудуться з 15 по 31 травня 2026 року. Півфінали, матчі за бронзу та золото будуть зіграні в Цюриху.

Нагадаємо, напередодні визначився чемпіон світу з хокею 2025 року. У великому фіналі збірна США здолала команду Швейцарії.