Визначились склади груп на ЧС-2026
Сформовано склад групового етапу з хокею на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у Швейцарії.
Про це повідомляє IIHF.
Розподіл місць у групах був визначений на основі світового рейтингу IIHF, а також враховував уподобання Організаційного комітету.
Протягом літа 2025 року IIHF та Організаційний комітет остаточно затвердять розклад турніру.
Група A (Цюрих): США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія.
Група B (Фрібург): Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.
Чемпіонат світу повертається до Швейцарії через 17 років. Матчі відбудуться з 15 по 31 травня 2026 року. Півфінали, матчі за бронзу та золото будуть зіграні в Цюриху.
Нагадаємо, напередодні визначився чемпіон світу з хокею 2025 року. У великому фіналі збірна США здолала команду Швейцарії.