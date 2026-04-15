Бостон знищив Нью-Джерсі, Лос-Анджелес в овертаймі програв Ванкуверу у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 14-го на 15-те квітня відбулися чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

У перших іграх Бостон без жодних проблем розгромив Нью-Джерсі, а усі шайби були вже у першому періоді. Кароліна ж у третьому періоді вирвала перемогу в Айлендерс.

12 закинутих шайб уболівальники хокею побачили у протистоянні Сент-Луїс – Піттсбург. А от Ванкувер в овертаймі дотиснув Лос-Анджелес.

НХЛ – регулярний чемпіонат

15 квітня

Айлендерс – Кароліна 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Бостон – Нью-Джерсі 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Коламбус – Вашингтон 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Філадельфія – Монреаль 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Міннесота – Анагайм 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Калгарі – Колорадо 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Юта – Вінніпег 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Сент-Луїс – Піттсбург 7:5 (1:3, 3:1, 3:1)

Ванкувер – Лос-Анджелес 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Напередодні завершились ще декілька ігор регулярного чемпіонату НХЛ.