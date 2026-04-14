Розгромні перемоги Баффало та Вегаса, Філадельфія у серії булітів "закрила" Кароліну у регулярному чемпіонаті НХЛ

Софія Кулай — 14 квітня 2026, 08:25
НХЛ 14 квітня

У ніч проти 14 квітня відбулися чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Стартові два матчі не закінчилися за підсумками трьох періодів. Тампа-Бей лише в овертаймі переміг Детройт, а Філадельфія у серії булітів була точнішою за хокеїстів Кароліни.

Також по булітах Колорадо вирвало звитягу в Едмонтона, а ще три гри завершилися з різницею в одну шайбу в основний час протистоянь. Хокеїсти Баффало та Вегаса стали авторами найбільших перемог над Чикаго та Вінніпегом відповідно.

НХЛ – регулярний чемпіонат
14 квітня

Тампа-Бей – Детройт 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Філадельфія – Кароліна 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0 буліти)

Флорида – Рейнджерс 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Торонто – Даллас 5:6 (3:0, 0:3, 2:3)

Нешвілл – Сан-Хосе 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Сент-Луїс – Міннесота 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Чикаго – Баффало 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Едмонтон – Колорадо 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 2:3 буліти)

Сіетл – Лос-Анджелес 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Вегас – Вінніпег 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)

Східна конференція
Standings provided by Sofascore
Західна конференція
Standings provided by Sofascore

Напередодні закінчився ще цілий ряд матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

