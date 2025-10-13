Вашингтон мінімально переграв Рейнджерс в матчі НХЛ

У ніч з 12 на 13 жовтня відбувся один матч у межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Вашингтон Кепіталз мінімально здолали Рейнджерс завдяки єдиній шайбі Бовільє у другому періоді.

Зазначимо, що основна частка ігрового дня відбудеться ввечері, зокрема Айлендер зіграє з Вінніпегом, а Бостон прийматиме Тампу-Бей.

НХЛ – регулярний чемпіонат

13 жовтня

Рейнджерс – Вашингтон Кепіталз 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Напередодні Міннесота та Коламбус закинули 11 шайб на двох, а Детройт у результативному матчі переграв Торонто.