Нешвілл розгромив Анагайм, Монреаль у серії булітів здолав Флориду у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 8 квітня відбулася ціла гора матчів Національної хокейної ліги.

Одразу три поєдинки були переведені в овертайми, де перемоги святкували хокеїсти Кароліни, Далласа та Юти.

Ще у двох іграх переможців визначали у серії булітів, де Коламбус переміг Детройт, а Монреаль здолав Флориду.

Анагайм – єдина команда, яка не закинула жодної шайби у ворота Нешвілла.

НХЛ – регулярний чемпіонат

8 квітня

Детройт – Коламбус 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 2:3 буліти)

Кароліна – Бостон 6:5 ОТ (2:3, 3:1, 0:1, 1:0)

Монреаль – Флорида 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 2:0 буліти)

Нью-Джерсі – Філадельфія 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Оттава – Тампа-Бей 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)

Даллас – Калгарі 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Міннесота – Сіетл 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Сент-Луїс – Колорадо 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Юта – Едмонтон 6:5 ОТ (1:3, 3:1, 1:1, 1:0)

Анагайм – Нешвілл 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Ванкувер – Вегас 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Напередодні завершились ще декілька ігор регулярного чемпіонату НХЛ.