Нешвілл розгромив Анагайм, Монреаль у серії булітів здолав Флориду у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч проти 8 квітня відбулася ціла гора матчів Національної хокейної ліги.
Одразу три поєдинки були переведені в овертайми, де перемоги святкували хокеїсти Кароліни, Далласа та Юти.
Ще у двох іграх переможців визначали у серії булітів, де Коламбус переміг Детройт, а Монреаль здолав Флориду.
Анагайм – єдина команда, яка не закинула жодної шайби у ворота Нешвілла.
НХЛ – регулярний чемпіонат
8 квітня
Детройт – Коламбус 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 2:3 буліти)
Кароліна – Бостон 6:5 ОТ (2:3, 3:1, 0:1, 1:0)
Монреаль – Флорида 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 2:0 буліти)
Нью-Джерсі – Філадельфія 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Оттава – Тампа-Бей 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Даллас – Калгарі 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Міннесота – Сіетл 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Сент-Луїс – Колорадо 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Юта – Едмонтон 6:5 ОТ (1:3, 3:1, 1:1, 1:0)
Анагайм – Нешвілл 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Ванкувер – Вегас 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Напередодні завершились ще декілька ігор регулярного чемпіонату НХЛ.