Вінніпег розтрощив Сіетл, Лос-Анджелес по булітах переміг Нешвілл у регулярному чемпіонаті НХЛ

Софія Кулай — 7 квітня 2026, 09:02
У ніч із 6-го на 7-ме квітня відбулися чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Вінніпег впевнено обіграв Сіетл, хоча перший період закінчився нічиєю 1:1, тоді як Сан-Хосе вирвав перемогу у Чикаго.

Лос-Анджелес лише по булітах зумів здолати Нешвілл.

Баффало – Тампа-Бей 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Вінніпег – Сіетл 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Сан-Хосе – Чикаго 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Лос-Анджелес – Нешвілл 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0 буліти)

Східна конференція
Східна конференція
Західна конференція
Західна конференція

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися ще декілька ігор.

НХЛ

НХЛ

Піттсбург знищив Флориду у матчі з 13 шайбами, Монреаль по булітах переміг Нью-Джерсі у регулярному чемпіонаті НХЛ
Піттсбург розгромив Детройт, "суха" перемога Едмонтона над Сіетлом у регулярному чемпіонаті НХЛ
Монреаль переміг Кароліну, Бостон по булітах здолав Коламбус у регулярному чемпіонаті НХЛ
Вінніпег переграв Колорадо, Вашингтон дотиснув Вегас в НХЛ
Піттсбург по булітах переміг Оттаву, Філадельфія розгромила Чикаго у регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини