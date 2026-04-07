Вінніпег розтрощив Сіетл, Лос-Анджелес по булітах переміг Нешвілл у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 7 квітня
У ніч із 6-го на 7-ме квітня відбулися чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Вінніпег впевнено обіграв Сіетл, хоча перший період закінчився нічиєю 1:1, тоді як Сан-Хосе вирвав перемогу у Чикаго.
Лос-Анджелес лише по булітах зумів здолати Нешвілл.
НХЛ – регулярний чемпіонат
7 квітня
Баффало – Тампа-Бей 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Вінніпег – Сіетл 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Сан-Хосе – Чикаго 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Лос-Анджелес – Нешвілл 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0 буліти)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися ще декілька ігор.