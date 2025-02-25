Тризуб відсудив майже 10 мільйонів гривень в Укрнафти

Господарський суд Київської області зобов'язав Укрнафту виплатити хокейному клубу Тризуб 9,5 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з рішення суду, яке є в розпорядженні Чемпіона.

Згідно з рішенням суду, цю суму заборгувала Укрнафта за умовами спонсорського контракту, який сторони підписали у 2024 році. За її умовами, Укрнафта мала сплатити клубу 15 млн гривень кількома траншами до 29 грудня 2024-го.

Компанія сплатила лише один з них на суму 2,5 млн після чого у вересні оголосила про розірвання контракту, оскільки чемпіонат не почався в умовлені терміни. Пізніше Укрнафта подала до суду, щоб повернути ці гроші.

Тризуб надіслав зустрічний позов, наголосивши, що розірвання було неправомірним. Договір можна було розірвати за умови інформування про це не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання та не пізніше ніж за 60 днів до дати проведення Чемпіонату. Укрнафта в ці терміни не вклалася.

Також Укрнафта зобов'язана сплатити 114 тисяч гривень витрат по сплаті судового збору.

Нагадаємо, що київський Тризуб не бере участі в поточному сезоні чемпіонату України з хокею. Клуб знявся з розіграшу через фінансові труднощі. Проте перед цим команда дійшла до фіналу Кубку України, де програла Шторму.