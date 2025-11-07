Анагайм переміг Даллас у матчі з дванадцятьма шайбами, Бостон в овертаймі здолав Оттаву в НХЛ

В ніч на сьогодні, 7 листопада, пройшли дев'ять матчів регулярного сезону НХЛ.

Статус найрезультативнішої та найвеселішої зустрічі ночі заслуговує протистояння Далласа та Анагайма, які порадували фанатів дванадцятьма закинутими шайбами.

Не далеко пішли матчі між Піттсбургом та Вашингтоном (5:3), Вегасом та Тампою (3:6), а також Лос-Анджелесом та Флоридою (2:5).

Ця ніч також подарувала два овертайми: Бостон дотиснув Оттаву (3:2), у той час, як Нью-Джерсі вирвав перемогу над Монреалем (4:3).

НХЛ – регулярний сезон

7 листопада

Баффало – Сент-Луїс 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Бостон – Оттава 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Кароліна – Міннесота 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Нью-Джерсі – Монреаль 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Піттсбург – Вашингтон 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Даллас – Анагайм 5:7 (2:0, 1:4, 2:3)

Нешвілл – Філадельфія 1:3 (1:0, 0:2, 0:2)

Вегас – Тампа-Бей 3:6 (2:0, 0:2, 1:4)

Лос-Анджелес – Флорида 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 6 листопада, збірна України поступилась Литві на старті Кубку націй.