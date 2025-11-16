Тампа-Бей переграла Вашингтон, Кепіталз програли Нью-Джерсі в НХЛ

У ніч з 15 на 16 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Вашингтон Кепіталз у булітах поступились Нью-Джерсі, а Едмонтон в овертаймі дотиснув Кароліну.

Також розгромні перемоги здобули Даллас та Вегас, перегравши Філадельфію та Сент-Луїс відповідно.

НХЛ – регулярний чемпіонат

16 листопада

Флорида – Тампа-Бей 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Міннесота – Анахайм 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Вашингтон – Нью-Джерсі 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:2 після булітів)

Детройт – Баффало 4:5 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 0:1)

Кароліна – Едмонтон 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Коламбус – Рейнджерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2 після булітів)

Монреаль – Бостон 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Оттава – Лос-Анджелес 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Чикаго – Торонто 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Даллас – Філадельфія 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Сент-Луїс – Вегас 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Калгарі – Вінніпег 3:4 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1 після булітів)

Сіетл – Сан-Хосе 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Напередодні Кароліна переграла Ванкувер, а Піттсбург поступився Нешвіллу.