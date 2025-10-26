Оттава рознесла Вашингтон, Юта не помітила Міннесоту, Детройт та Сент-Луїс закинули десять шайб на двох в НХЛ

Вчора, 25 жовтня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону НХЛ.

Перша ж гра подарувала фанатам серію булітів, у якій Філадельфія була влучнішою за Айлендерс. Пізніше пройшли ще два матчі з булітами. У першому випадку Коламбус закинув три з трьох та переміг Піттсбург, а Нешвілл та Лос-Анджелес реалізували сім спроб на двох. У підсумку Предаторз обіграли Кінгз.

Детройт та Сент-Луїс порадували вболівальників одразу десятьма закинутими шайбами, шість з яких опинилися на рахкунку господарів льоду. Причому все розпочиналося дуже погано для Ред Вінгз, які на старті другого періоду програвали 0:4.

Варто також відзначити нищівну поразку Вашингтона у домашнньому матчі проти Оттави, перемогу Юти над Міннесотою, успіх Торонто в овертаймі проти Баффало та "сухий" тріумф Флориди у поєдинку із Вегасом.

НХЛ – регулярний сезон

25-26 жовтня

Філадельфія – Айлендерс 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по булітам – 2:1)

Бостон – Колорадо 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Тампа-Бей – Анагайм 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Торонто – Баффало 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Міннесота – Юта 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)

Флорида – Вегас 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Ванкувер – Монреаль 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Вашингтон – Оттава 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Детройт – Сент-Луїс 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)

Піттсбург – Коламбус 4:5 (2:1, 0:1, 2:2, 0:0, після булітів – 2:3)

Даллас – Кароліна 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Нешвілл – Лос-Анджелес 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, по булітам – 4:3)

Сіетл – Едмонтон 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

