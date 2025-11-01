Анагайм розгромив Детройт, Вашингтон поступився Айлендерс, Колорадо здолав Вегас в НХЛ
Вчора, 31 жовтня, стартував новий ігровий день регулярного сезону НХЛ, в межах якого пройшло тільки три матчі.
У першому поєдинку вечора Вегас на своєму льоду поступився Колорадо у битві лідерів Західної конференції. Гості захопили лідерство, обійшовши Юту та Вінніпег.
Вже колишній аутсайдер Сходу в особі Айлендерс змогли переграти Вашингтон, завдяки чому піднялися з підвалу турнірної таблиці.
А ось один з лідерів Східної конференції, а саме Детройт зазнав розгромної поразки від Анагайма з рахунком 2:5. Трой Террі оформив дубль та віддав один асист.
НХЛ – регулярний сезон
1 листопада
Вегас – Колорадо 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Вашингтон – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Анагайм – Детройт 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
