Анагайм розгромив Детройт, Вашингтон поступився Айлендерс, Колорадо здолав Вегас в НХЛ

Вчора, 31 жовтня, стартував новий ігровий день регулярного сезону НХЛ, в межах якого пройшло тільки три матчі.

У першому поєдинку вечора Вегас на своєму льоду поступився Колорадо у битві лідерів Західної конференції. Гості захопили лідерство, обійшовши Юту та Вінніпег.

Вже колишній аутсайдер Сходу в особі Айлендерс змогли переграти Вашингтон, завдяки чому піднялися з підвалу турнірної таблиці.

А ось один з лідерів Східної конференції, а саме Детройт зазнав розгромної поразки від Анагайма з рахунком 2:5. Трой Террі оформив дубль та віддав один асист.

НХЛ – регулярний сезон

1 листопада

Вегас – Колорадо 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Вашингтон – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Анагайм – Детройт 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

