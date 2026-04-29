Бостон в овертаймі добив Баффало, впевнені перемоги Міннесоти та Едмонтона у плейоф НХЛ

У ніч із 28-го на 29-те квітня завершилися три матчі плейоф Національної хокейної ліги.

Перша зустріч ігрової програми дня не потішила своєю результативністю. Бостон із різницею в одну шайбу переміг Баффало в овертаймі. Попри це, у серії досі лідирує Баффало 3:2.

Натомість Міннесота більш впевнено переграла Даллас (у серії – 3:2), а Едмонтон розгромив Анагайм (серія – 2:3).

НХЛ – раунд плейоф

29 квітня

Баффало – Бостон 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Даллас – Міннесота 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Едмонтон – Анагайм 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Раніше відбулися ще два поєдинки раунду плейоф НХЛ.