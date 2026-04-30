Тампа-Бей прикро програв Монреалю, перемоги Філадельфії та Вегаса в овертаймах у плейоф НХЛ

У ніч із 29-го на 30-те квітня завершилися три чергові матчі раунду плейоф Національної хокейної ліги.

У першому протистоянні Монреаль вирвав перемогу у Тампи-Бей. Ця звитяга дозволила гостям гри повести у серії 1/8 фіналу – 3:2.

Напружену битву видали Філадельфія та Піттсбург, де лише одна шайба в овертаймі визначила переможця зустрічі. Філадельфія завдяки успіху довела серію до 4:2 на свою користь та пробилася до наступного етапу у боротьбі за Кубок Стенлі. У чвертьфіналі Філадельфія зіграє проти Кароліни, яка вибила Оттаву (4:0).

У крайньому поєдинку Вегас дотиснув в овертаймі Юту 5:4. У серії – 3:2 на користь "золотавих".

НХЛ – раунд плейоф

30 квітня

Тампа-Бей – Монреаль 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Філадельфія – Піттсбург 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Вегас – Юта 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Напередодні відбулися ще декілька ігор плейоф НХЛ.