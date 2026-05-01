Міннесота та Анагайм здобули впевнені перемоги у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 1 травня
У ніч проти 1 травня завершилися два матчі плейоф Національної хокейної ліги.
Ігровий день стартував із переконливої перемоги Міннесоти над Далласом, довівши серію до 4:2 на свою користь. У наступному раунді Міннесота зіграє проти Колорадо.
Натомість Анагайм з ідентичним рахунком переграв Едмонтон (у серії 4:2). У чвертьфіналі Анагайм зустрінеться з переможцем пари Вегас – Юта. Наразі у цьому протистоянні переважає Вегас 3:2. Їх крайня очна зустріч запланована на 2 травня.
НХЛ – раунд плейоф
1 травня
Міннесота – Даллас 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Анагайм – Едмонтон 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Напередодні відбулися ще декілька ігор раунду плейоф НХЛ.