Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Міннесота та Анагайм здобули впевнені перемоги у плейоф НХЛ

Софія Кулай — 1 травня 2026, 08:34
Плейоф НХЛ 1 травня
Getty Images

У ніч проти 1 травня завершилися два матчі плейоф Національної хокейної ліги.

Ігровий день стартував із переконливої перемоги Міннесоти над Далласом, довівши серію до 4:2 на свою користь. У наступному раунді Міннесота зіграє проти Колорадо.

Натомість Анагайм з ідентичним рахунком переграв Едмонтон (у серії 4:2). У чвертьфіналі Анагайм зустрінеться з переможцем пари Вегас – Юта. Наразі у цьому протистоянні переважає Вегас 3:2. Їх крайня очна зустріч запланована на 2 травня.

НХЛ – раунд плейоф
1 травня

Міннесота – Даллас 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Анагайм – Едмонтон 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Напередодні відбулися ще декілька ігор раунду плейоф НХЛ.

Останні новини