Ванкувер дотиснув Вашингтон у матчі регулярного чемпіонату НХЛ
NHL
У неділю, 19 жовтня, Ванкувер на виїзді здолав Вашингтон в межах регулярного чемпіонату НХЛ.
Зустріч завершилася з рахунком 4:3.
У ще одному поєдинку ігрового дня Детройт зіграє проти фіналіста минулого сезону – Едмонтона.
НХЛ – регулярний сезон
18-19 жовтня
Вашингтон – Ванкувер 2:4 (0:3, 1:1, 0:1)
Шайби: 0:1 – 00:59 Петтерссон, 0:2 – 17:11 Маєрс, 0:3 – 17:54 Шервуд, 0:4 – 24:54 Блюгер, 1:4 – 33:42 Леонард, 2:4 – 49:01 Чукрун, 3:4 – 57:46 Карлсон
- Детройт – Едмонтон
Нагадаємо, черговий ігровий день регулярного сезону Національної хокейної ліги розпочався у суботу, 18 жовтня.