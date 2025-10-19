Ванкувер дотиснув Вашингтон у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

У неділю, 19 жовтня, Ванкувер на виїзді здолав Вашингтон в межах регулярного чемпіонату НХЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

У ще одному поєдинку ігрового дня Детройт зіграє проти фіналіста минулого сезону – Едмонтона.

НХЛ – регулярний сезон

18-19 жовтня

Вашингтон – Ванкувер 2:4 (0:3, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 00:59 Петтерссон, 0:2 – 17:11 Маєрс, 0:3 – 17:54 Шервуд, 0:4 – 24:54 Блюгер, 1:4 – 33:42 Леонард, 2:4 – 49:01 Чукрун, 3:4 – 57:46 Карлсон

Детройт – Едмонтон

Нагадаємо, черговий ігровий день регулярного сезону Національної хокейної ліги розпочався у суботу, 18 жовтня.