Піттсбург "закрив" Філадельфію, Вегас в овертаймі переміг Юту в плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 28 квітня
У ніч із 27-го на 28-ме квітня завершилися два поєдинки плейоф Національної хокейної ліги.
Піттсбург переміг Філадельфію та повернув себе у боротьбу в очній серії – 2:3.
Натомість Вегас лише в овертаймі зміг переграти Юту. Після чотирьох очних ігор у протистоянні рахунок рівний – 2:2.
Піттсбург – Філадельфія 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Юта – Вегас 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Перед цим були зіграні ще декілька ігор раунду плейоф НХЛ.