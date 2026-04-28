Піттсбург "закрив" Філадельфію, Вегас в овертаймі переміг Юту в плейоф НХЛ

У ніч із 27-го на 28-ме квітня завершилися два поєдинки плейоф Національної хокейної ліги.

Піттсбург переміг Філадельфію та повернув себе у боротьбу в очній серії – 2:3.

Натомість Вегас лише в овертаймі зміг переграти Юту. Після чотирьох очних ігор у протистоянні рахунок рівний – 2:2.

НХЛ – раунд плейоф

28 квітня

Піттсбург – Філадельфія 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Юта – Вегас 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Перед цим були зіграні ще декілька ігор раунду плейоф НХЛ.