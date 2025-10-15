Анахайм вирвав перемогу над Піттсбургом, Кароліна розгромила Сан-Хосе в НХЛ

У ніч з 14 на 15 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Вашингтон Кепіталз в овертаймі здолав Тампу-Бей, Торонто у результативному поєдинку переграв Нешвілл, а Піттсбург на останніх хвилинах третього періоду зазнав поразки від Анахайма.

НХЛ – регулярний чемпіонат

15 жовтня

Вашингтон – Тампа-Бей 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Монреаль – Сіетл 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

Рейнджерс – Едмонтон 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Торонто – Нешвілл 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Калгарі – Вегас 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Даллас – Міннесота 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Сан-Хосе – Кароліна 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Анахайм – Піттсбург 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Напередодні Вінніпег у результативній грі здолав Айлендерс, а Нешвілл розгромив Оттаву.