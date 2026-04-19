Міннесота знищила Даллас, Піттсбург прикро поступився Філадельфії у плейоф НХЛ

Софія Кулай — 19 квітня 2026, 07:11
Відбулися два із трьох матчів плейоф НХЛ, які заплановані на неділю, 19 квітня.

У першому поєдинку Міннесота розтрощила Даллас, а от друга не подарувала уболівальникам хокею такої великої переваги однієї команди. Філадельфія у третьому періоді вирвала звитягу у Піттсбурга з різницею в одну шайбу.

Ще один поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом), у якому Колорадо зіграє проти Лос-Анджелес.

Плейоф НХЛ
19 квітня

Даллас – Міннесота 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Піттсбург – Філадельфія 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Колорадо – Лос-Анджелес (22:00)

У суботу, 18 квітня, старт раунду плейоф дала перемога Кароліни 2:0 над Оттавою.

Нагадаємо, що для виходу до наступного кола треба здобути чотири перемоги. Чинним володарем Кубку Стенлі є Флорида, яка після двох поспіль чемпіонських титулів фінішувала лише 14-ю у Східній конференції.

