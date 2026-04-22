Чемпіон Хокей

Тампа-Бей в овертаймі дотиснув Монреаль, Бостон здолав Баффало у плейоф НХЛ

Софія Кулай — 22 квітня 2026, 09:52
Плейоф НХЛ 22 квітня

У ніч із 21-го на 22-ге квітня завершилися чотири поєдинки плейоф Національної хокейної ліги.

Дві гри закінчилися в овертаймах, де перемогу святкували хокеїсти Тампи-Бей НАД Монреалем, а Колорадо над Лос-Анджелесом.

Бостон переміг Баффало завдяки ударному другому періоду, у якому закинув три шайби, тоді як Юта вирвала звитягу у Вегаса.

НХЛ – раунд плейоф
22 квітня

Тампа-Бей – Монреаль 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Баффало – Бостон 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Вегас – Юта 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Колорадо – Лос-Анджелес 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Напередодні відбулися ще чотири матчі раунду плейоф НХЛ.

