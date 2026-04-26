Кросбі врятував Піттсбург від четвертої поразки від Філадельфії, Кароліна стала першим чвертьфіналістом плейоф НХЛ

У ніч із 25 на 26 квітня відбулись поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Кароліна Гаррікейнс обіграла Оттаву Сенаторс з рахунком 4:2 та стала першим учасником 1/4 фіналу. У складі Кароліни відзначилися Тейлор Холл, Логан Стенковен і Себастьян Ахо (двічі у порожні ворота).

Гол та асист канадського нападника Сідні Кросбі допомогли Піттсбургу здобути перемогу в четвертому матчу з Філадельфією. Наразі рахунок у серії 3:1 на користь Флаєрс.

Міннесота в овертаймі дотиснула Даллас та зрівняла рахунок у серії – 2:2.

НХЛ – раунд плейоф

26 квітня

Оттава – Кароліна 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Міннесота – Даллас 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, ОТ – 1:0)

Філадельфія – Піттсбург 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

