Чемпіон Олімпійських ігор та володар Кубку Стенлі завершив кар'єру

Легендарний фінський хокеїст Валттері Філппула завершив кар'єру.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

41-річний Філппула належить до рідкісного клубу хокеїстів із трьома перемогами: Кубок Стенлі, олімпійське золото та золото чемпіонату світу.

За клуби НХЛ він виступав з 2005 до 2024 року. Відіграв 1056 поєдинків. На рахунку форварда 333 закинуті шайби.

Збірну Фінляндії представляв на двох Олімпіадах і трьох чемпіонатах світу. На світовій першості 2022 року, яка стала для "суомі" тріумфальною, був капітаном команди.

Нагадаємо, завтра збірна України проведе третій матч ЧС проти Румунії. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.