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Визначився найкращий тренер та гравець чемпіонату України

Микола Дендак — 11 квітня 2025, 22:06
Визначився найкращий тренер та гравець чемпіонату України
Гліб Кривошапкін
ФХУ

Після завершення вирішального матчу фінальної серії плейоф чемпіонату України Федерація хокею України відзначила гравців та тренерів нагородами.

Зокрема, MVP плейоф ЧУ визнали нападника хокейного клубу Кременчук Гліба Кривошапкіна. Також з команди новоспеченого чемпіона України нагороду отримав Віталій Лялька за звання найкращого бомбардира та Едуард Захарченко (найкращий воротар).

Свої нагороди отримали й представники срібного призера чемпіонату Київ Кепіталз. Денис Берднікс став найкращим захисником чемпіонату, Ярослав Панченко – найкращим нападником, а Вадим Шахрайчук – найкращим тренером.

Хто ще отримав нагороди

  • Найкращий молодий гравець чемпіонату U-20 – Максим Жовтяк (Дніпро);
  • Найкращий нападник захисного плану – Денис Бородай (Сокіл);
  • Найкращий рефері чемпіонату – Олексій Рябіков;
  • Найкращий лайнсмен чемпіонату – Олександр Пономар;
  • Також Київ Кепіталз отримав нагороду за роботу за межами майданчика та з уболівальниками.

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішилась у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.

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