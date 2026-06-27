Київ Кепіталз оголосив про припинення співпраці з італійським захисником

Київ Кепіталз припинив співпрацю з 22-річним італійським захисником команди Алберто Коллі.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Італієць приєднався до Київ Кепіталз у лютому поточного року, відігравши по вісім матчів у регулярному чемпіонаті та плейоф. За підсумками цих поєдинків він відзначився двома голами та трьома асистами.

Напередодні Київ Кепіталз оголосив про підписання голкіпера збірної Естонії Конрада Мельдера.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.