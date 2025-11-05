Шайба навіть не залетіла у ворота: в НХЛ зафіксували унікальний переможний гол

У матчі НХЛ між Міннесотою та Нешвіллом була закинута унікальна шайба, яка притому виявилася переможною.

Так, Маркус Юханссон із Міннесоти просто кинув туди, де мала стояти рама, а голкіпер Нешвілла за пару секунд до цього спеціально зрушив ворота – у підсумку шайба туди навіть не залетіла. Попри це судді зарахували переможний гол в овертаймі.

Справа в тому, що за правилами хокею, якщо воротар чи захисник навмисне зсуває ворота, а шайба перетинає лінію в зоні, де вони мають стояти, судді можуть автоматично зарахувати гол.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 листопада в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулась низка матчів.