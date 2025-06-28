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З легіонерів будуть тільки два українці: чемпіон Словаччини змінює філософію клубу

Руслан Травкін — 28 червня 2025, 14:54
З легіонерів будуть тільки два українці: чемпіон Словаччини змінює філософію клубу
Олексій Дахновський
ФХУ

Чемпіон Словаччини Кошице на наступний сезон серйозно скорочує бюджет і буде грати без легіонерів. Виключення – українці Олексій Дахновський та Олександр Плахотник.

Про це повідомляє Sport.aktuality.sk.

"Все може змінитися протягом сезону. Однак наразі ми реалізуємо ідею зі словацькою командою, і саме так ми підемо до підготовчого періоду. Побачимо, що буде далі.

Дахновський давно з нами, ми спілкуємося з Плахотником. Однак я не вважаю цих двох гравців легіонерами, оскільки вони обидва пройшли через нашу молодіжну структуру та чудово знають кошицьке середовище", – пояснив Габріель Шпілар, спортивний директор клубу.

22-річний Плахотник та 20-річний Дахновський сезон-2024/25 провели в оренді за клуб Топольчани з другого дивізіону Словаччини.

Олександр грає форварда. Він за 42 поєдинки набрав 52 очки (19 шайб + 33 передачі), а Олексій, який грає захисника, за 31 матч закинув 8 шайб і віддав 11 асистів.

Зазначимо, що в кінці травня клуб офіційно підтвердив, що Дахновський залишається в клубі.

Кошице був заснований у 1962 році. Команда двічі ставала чемпіоном Чехословаччини (1986 та 1988) та десять разів вигравала словацьку Екстралігу (1995, 1996, 1999, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2023 та 2025).

хокей Олексій Дахновський

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