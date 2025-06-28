З легіонерів будуть тільки два українці: чемпіон Словаччини змінює філософію клубу
Чемпіон Словаччини Кошице на наступний сезон серйозно скорочує бюджет і буде грати без легіонерів. Виключення – українці Олексій Дахновський та Олександр Плахотник.
Про це повідомляє Sport.aktuality.sk.
"Все може змінитися протягом сезону. Однак наразі ми реалізуємо ідею зі словацькою командою, і саме так ми підемо до підготовчого періоду. Побачимо, що буде далі.
Дахновський давно з нами, ми спілкуємося з Плахотником. Однак я не вважаю цих двох гравців легіонерами, оскільки вони обидва пройшли через нашу молодіжну структуру та чудово знають кошицьке середовище", – пояснив Габріель Шпілар, спортивний директор клубу.
22-річний Плахотник та 20-річний Дахновський сезон-2024/25 провели в оренді за клуб Топольчани з другого дивізіону Словаччини.
Олександр грає форварда. Він за 42 поєдинки набрав 52 очки (19 шайб + 33 передачі), а Олексій, який грає захисника, за 31 матч закинув 8 шайб і віддав 11 асистів.
Зазначимо, що в кінці травня клуб офіційно підтвердив, що Дахновський залишається в клубі.
Кошице був заснований у 1962 році. Команда двічі ставала чемпіоном Чехословаччини (1986 та 1988) та десять разів вигравала словацьку Екстралігу (1995, 1996, 1999, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2023 та 2025).