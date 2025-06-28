З легіонерів будуть тільки два українці: чемпіон Словаччини змінює філософію клубу

Чемпіон Словаччини Кошице на наступний сезон серйозно скорочує бюджет і буде грати без легіонерів. Виключення – українці Олексій Дахновський та Олександр Плахотник.

Про це повідомляє Sport.aktuality.sk.

"Все може змінитися протягом сезону. Однак наразі ми реалізуємо ідею зі словацькою командою, і саме так ми підемо до підготовчого періоду. Побачимо, що буде далі.

Дахновський давно з нами, ми спілкуємося з Плахотником. Однак я не вважаю цих двох гравців легіонерами, оскільки вони обидва пройшли через нашу молодіжну структуру та чудово знають кошицьке середовище", – пояснив Габріель Шпілар, спортивний директор клубу.