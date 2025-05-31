Чемпіон Словаччини зберіг у складі захисника збірної України

Чемпіон Словаччини Кошице оголосив про продовження співпраці з гравцем збірної України Олексієм Дахновським.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Він потрапив у список хокеїстів, з якими вдалося домовитися про контракт на сезон-2025/26. Кілька виконавців покинуло клуб, ще з деякими наразі тривають переговори.

20-річний Дахновський минулого сезону за Кошице відіграв 3 гри. Майже весь сезон він провів в оренді за Топольчани з другого словацького дивізіону. Захисник за 31 матч закинув 8 шайб і віддав 11 передач.

На чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, де збірна України посіла третє місце, Олексій відіграв усі 5 поєдинків, але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, основний голкіпер "синьо-жовтих" Богдан Дьяченко підписав контракт із польською Полонією.