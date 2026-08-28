Юнацька збірна України U-17 зазнала другої поспіль поразки від Угорщини в товариському турнірі

Юнацька збірна України U-17 з хокею розгромно поступилась команді Угорщини U-18 у межах товариського триматчевого турніру.

Зустріч завершилася із рахунком 9:2.

Наша команда почала втрачати сподівання на перемогу, пропустивши дві шайби в першому періоді та ще дві на початку другого. В екваторі матчу Стаскевич і Скрипка спробували перевернути перебіг гри своїми влучаннями, але дива не сталося.

Угорці після цього ще вколотили ще 5 шайб у сітку воріт українського голкіпера Тимура Хромченка, якого, до речі, Федерація хокею України назвала найкращим гравцем цього матчу серед "синьо-жовтих".

Товариський турнір

Угорщина U18 – Україна U17 9:2 (2:0, 5:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – 01:46 Бенедек, 2:0 – 18:52 Білішич, 3:0 – 21:42 Білішич, 4:0 – 24:44 Ференц, 4:1 – 25:52 Стаскевич (у меншості), 4:2 – 31:30 Скрипка, 5:2 – 33:49 Кіш, 6:2 – 38:06 Кіш, 7:2 – 39:23 Білішич, 8:2 – 40:59 Вейс, 9:2 – 51:35 Візі.

Зауважимо, що це вже вдруге поспіль українці поступаються угорцям в цьому триматчевому турнірі, у котрому грають лише ці дві збірні. Першу гру "синьо-жовті" програли із рахунком 1:2.

Останній матч відбудеться 29 серпня о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що юнацька збірна України U-18 зуміла здобути звитягу над командою Угорщини U-18 (3:1) в межах турніру Olympic Hopes.