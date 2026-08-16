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Збірна України U-17 зазнала поразки у заключному матчі на турнірі Ostrava Cup

Олексій Мурзак — 16 серпня 2026, 00:41
Збірна України U-17 зазнала поразки у заключному матчі на турнірі Ostrava Cup
ФХУ

У суботу, 15 серпня, юнацька збірна України U-17 зіграла свій заключний матч на товариському турнірі Ostrava Cup, у якому зазнала поразки від команди Тринець U-18.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Ostrava Cup
15 серпня

Тринець U-18 (Чехія) – Україна U-17 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – Замборський (Почаровський, Нєдоба), 09:48, 2:0 – Ханак (Замборський,Почаровський), 12:12, 2:1 – Скрипка (Бондарчук) 18:14, 3:1 – Китка (Ханак, Пеконка) 35:12, 3:2 – Бондарчук, 56:40

Нагадаємо, що стартували "синьо-жовті" з перемоги (3:1) над словацькою командою Нітра U-18. А вже у другому турі українці розгромно поступилися Вітковіце U-18 (1:5), а потім у серії булітів перемогли Банську Бистрицю.

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