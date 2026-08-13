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Збірна України U-17 розпочала товариський турнір з перемоги над словацьким клубом

Микола Літвінов — 13 серпня 2026, 19:16
Збірна України U-17 розпочала товариський турнір з перемоги над словацьким клубом
ФХУ

Юнацька збірна України U-17 здобула перемогу над словацькою командою Нітра U-18 в стартовому турі товариського турніру Ostrava Cup.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Першими повели в рахунку "синьо-жовті" завдяки закинутій шайбі Колеснікова, який зумів правильно скористатися передачею від Білозерова. Згодом Стаскевич подвоїв перевагу нашої команди.

Утім, словацький клуб спробував здійснити камбек. Акулінін забив першу шайбу для своєї команди. Проте можливість переломити хід гри з боку суперників нівелював нападник "синьо-жовтих" Арсен Максименко завдяки асисту Кухаренка. Це, до речі, була його друга результативна передача за гру.

Ostrava Cup,
13 серпня

Збірна України U-17 — Нітра U-18 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 - 15:38 Колесніков, 2:0 - 31:12 Стаскевич, 2:1 - 55:34 Акулінін, 3:1 - 59:50 Максименко

Зауважимо, що вже цієї п'ятниці, 14 серпня, на збірну України очікує протистояння з командою-господаркою цього турніру – чеською Вітковіце. Стартове вкидання відбудеться о 13:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що двоє гравців молодіжної збірної України, нападник Даніїл Скороход та оборонець Семен Стасюк, перейшли до празької Славії.

товариський матч збірна України U-17

товариський матч

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