Збірна України U-17 зазнала першої поразки на товариському турнірі Ostrava Cup

У п'ятницю, 14 серпня, юнацька збірна України U-17 зіграла свій другий матч на товариському турнірі Ostrava Cup, у якому зазнала розгромної поразки від чеської команди Вітковіце U-18.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Завтра, 15 серпня, наша команда зіграє два матчі: о 9 ранку за Києвом проти словацького Barani з Банської Бистриці, о 20 проти чеського Ocelari Trinec.

Ostrava Cup

14 серпня

Вітковіце U-18 – Україна U-17 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Балвін (Вік), 03:01, 2:0 – Доуда (Яноушек, Грабіна), 03:55, 3:0 – Грабіна (Яноушек, Мучка), 06:15, 3:1 – Ладний (Коваленко З., більш.), 19:10, 4:1 – Грабіна (Яноушек), 26:38, 5:1 – Лакатос (Гаєк, Кусак), 53:55

Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" здобули перемогу над словацькою командою Нітра U-18.