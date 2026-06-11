Визначилися суперники збірної України WU-17 по першому раунду відбору на Євро-2027

Визначилися суперники жіночої збірної України з футболу WU-17 у першому відбірному раунді на Євро-2027.

Про це повідомляє УАФ.

"Синьо-жовті" зіграють у групі А6 Ліги А разом із командами Фінляндії, Шотландії та Румунії.

Ліги А та В були сформовані за підсумками другого раунду відбору Євро-2026 (WU-17). Жеребкування визначило склад груп першого кваліфікаційного раунду на шляху до фінального турніру, який 2027 року прийме Фінляндія.

Зазначимо, що фінки беруть участь у кваліфікації попри те, що як господарі фінального турніру Євро-2027 вже гарантували собі місце у вирішальній стадії змагань.

У Лізі А 28 команд були поділені шляхом жеребкування на сім груп по чотири збірні в кожній, матчі яких проходитимуть у форматі мінітурнірів в одному місці. Сім команд, що посядуть четверті місця у своїх квартетах, опустяться до Ліги В перед другим раундом, який відбудеться навесні.

У Лізі В 22 команди були розподілені на 4 групи по 4 збірні та 2 групи по 3. 6 переможців груп та найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця, підвищаться до Ліги А та продовжать боротьбу у другому раунді.

Матчі першого раунду в обох лігах мають бути зіграні до 5 грудня 2026 року. Господарів та дати проведення мінітурнірів буде оголошено найближчим часом.

У другому раунді відбору Ліги А визначиться сім команд, які приєднаються до господарів — Фінляндії — у фінальному турнірі. Цей турнір також виступатиме як відбір зони УЄФА на чемпіонат світу-2027 серед дівчат до 17 років, що пройде в Марокко.

Раніше суперників по відбору на Євро-2027 дізналася і дівоча збірна України WU-19.