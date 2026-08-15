Збірна України U-17 вирвала звитягу в серії булітів у третьому матчі на товариському турнірі Ostrava Cup

У суботу, 15 серпня, юнацька збірна України U-17 здобула перемогу в серії післяматчевих кидків над словацькою командою Банська Бистриця.

Зустріч завершилася із рахунком 7:6.

Перший період наша команда розпочала вкрай вдало. 4 шайби закинули "синьо-жовті" у ворота суперників. Проте вже в наступних третинах гри збірна України почала систематично втрачати перевагу, що перевело гру до овертайму, у якому команди не змогли змінити рахунок на табло.

Одним із героїв зустрічі став Коваленко, який оформив хеттрик. Переможний для нас буліт закинув Стаскевич, тим самим подарувавши нашій команді вольову звитягу.

Ostrava Cup

Збірна України U-17 – Банська Бистриця U-18 7:6 Б (4:2, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 06:18 Шімо (у меншості), 1:1 – 06:32 Антіпов, 2:1 – 07:39 Ладний, 3:1 – 08:07 Максименко, 3:2 – 09:42 Боднар (у більшості), 4:2 – 16:41 Коваленко, 4:3 – 21:00 Дудаш, 5:3 – 25:05 Коваленко, 5:4 – 39:38 Бубеліні (у більшості), 5:5 – 40:57 Шімо, 5:6 – 51:34 Гайдош, 6:6 – 56:57 Коваленко (у більшості).

Переможний буліт: Стаскевич.

Нагадаємо, що стартували "синьо-жовті" з перемоги (3:1) над словацькою командою Нітра U-18. А вже у другому турі українці розгромно поступилися Вітковіце U-18 (1:5).

Далі на збірну України очікує протистояння з Ocelari Trinec, яке теж відбудеться 15 серпня (о 20:00 за київським часом) та стане заключним для "синьо-жовтих" на цьому турнірі.