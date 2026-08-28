Юнацька збірна України з перемоги над Угорщиною стартувала на турнірі Olympic Hopes

У п'ятницю, 28 серпня, юнацька збірна України U-18 провела перший матч на турнірі Olympic Hopes, у якому здобула перемогу над командою Угорщини.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Найкращим гравцем матчу став нападник "синьо-жовтих" Денис Гвоздєв, який записав до свого активу шайбу та асист.

Команди зіграли матч-відкриття турніру. В другій половині дня Польща зіграє проти Румунії. А вже завтра о 16:30 за Києвом господарі турніру зустрінуться зі збірною України.

Olympic Hopes

Угорщина U-18 – Україна U-18 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – Гвоздєв (Юсипенко, Вершецький), 09:17, 1:1 – Корік (Карікаш, Короді, подв. більш.), 29:10, 1:2 – Вершецький (Гвоздєв, 33:12), 1:3 – Гаврилець (Скребела, Степанюк), 38:12

Напередодні повідомлялося, що нападник юнацької збірної України Клим Лучкін перейшов до чеської команди Банік Соколов.