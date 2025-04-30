Буде технічний хокей, гра в пас: захисник збірної України поділився очікуваннями від матчу з Румунією

Захисник збірної України Артем Гребеник вважає, що матч із Румунією на чемпіонаті світу не буде схожий на попередню зустріч проти збірної Італії.

Про це він розповів у коментарі для Суспільне Спорт.

"Ми вже з ними грали, знаємо, чого очікувати. Це не буде такий швидкісний, силовий хокей, як пропонували італійці. Це буде більш технічний хокей, думаю, хокей у пас. Ми до цього готові, знаємо, як вони грають. Чи вплине фактор румунських вболівальників під час матчу? Гадаю, що коли повний стадіон – неважливо, твої вболівальники чи суперника – вони мотивують тебе у будь-якому разі. Для мене навпаки це буде в плюс", – сказав Артем.

Початок зустрічі – 19:30. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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Після двох турів "синьо-жовті" набрали 3 очки і посідають четверте місце. Румуни набрали 1 бал і йдуть слідом за командою Дмитра Христича.

22-річний Гребеник минулого сезону грав за Монблан. У другому дивізіоні Франції захисник набрав 29 очок (7 + 22) за 29 матчів.