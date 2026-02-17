Під час хокейного матчу дитячих команд сталась стрілянина: є загиблі та поранені
Трагедія сталась у США під час хокейного матчу серед дітей в американському місті Потакет.
Про це повідомляє New York Post.
Місцева влада заявила про загибель трьох людей, також є поранені. До списку загиблих потрапив і сам стрілець, яким виявився 56-річний Роберт Дорган. Він був трансгендерною особою та використовував ім'я Роберта Еспозіто.
Злочинець страждав на психічний розлад. Після стрілянини він врешті-решт вчинив самогубство, а ще троє постраждалих наразі перебувають у лікарні у критичному стані.
Зазнається, що стрілець відкрив вогонь по своїй колишній дружині, їхніх трьох дітях і другу родини, які були присутні на грі в ролі глядачів. Жінка загинула на місці, а одна дитина отримала поранення.
За словами очевидців, один із глядачів зміг обеззброїти стрільця, проте в того був ще один пістолет. Ним він себе згодом і вбив.
"Стрільцем був мій батько. Він застрелив мою родину, і тепер він мертвий… Він був дуже хворий", – сказала потерпіла донька.
Один з хокеїстів також поділився своїми емоціями. Він розповів, що після початку стрілянини спортсмени побігли до роздягальні та дуже злякались.
"Ми просто намагалися бути в безпеці… Притиснули двері та сиділи там. Було дуже страшно. Ми були дуже налякані. Пострілів було багато", – заявив хлорець.
Що стало причиною агресії стрільця наразі невідомо. До розслідування долучилося бостонське відділення ФБР.
Нагадаємо, що минулого року подібний трагічний інцидент стався у Нью-Йорку біля головного офісу Національної футбольної ліги. Тоді загинули чотири людини.