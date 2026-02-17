Під час хокейного матчу дитячих команд сталась стрілянина: є загиблі та поранені

Трагедія сталась у США під час хокейного матчу серед дітей в американському місті Потакет.

Про це повідомляє New York Post.

Місцева влада заявила про загибель трьох людей, також є поранені. До списку загиблих потрапив і сам стрілець, яким виявився 56-річний Роберт Дорган. Він був трансгендерною особою та використовував ім'я Роберта Еспозіто.

Злочинець страждав на психічний розлад. Після стрілянини він врешті-решт вчинив самогубство, а ще троє постраждалих наразі перебувають у лікарні у критичному стані.

Зазнається, що стрілець відкрив вогонь по своїй колишній дружині, їхніх трьох дітях і другу родини, які були присутні на грі в ролі глядачів. Жінка загинула на місці, а одна дитина отримала поранення.

За словами очевидців, один із глядачів зміг обеззброїти стрільця, проте в того був ще один пістолет. Ним він себе згодом і вбив.

🚨 BREAKING UPDATE: A man kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News



This is absolutely HORRIFIC



The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized.



Pray for these kids tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/hdVTwxbd9D — Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2026

"Стрільцем був мій батько. Він застрелив мою родину, і тепер він мертвий… Він був дуже хворий", – сказала потерпіла донька.

Один з хокеїстів також поділився своїми емоціями. Він розповів, що після початку стрілянини спортсмени побігли до роздягальні та дуже злякались.

"Ми просто намагалися бути в безпеці… Притиснули двері та сиділи там. Було дуже страшно. Ми були дуже налякані. Пострілів було багато", – заявив хлорець.

Що стало причиною агресії стрільця наразі невідомо. До розслідування долучилося бостонське відділення ФБР.

Нагадаємо, що минулого року подібний трагічний інцидент стався у Нью-Йорку біля головного офісу Національної футбольної ліги. Тоді загинули чотири людини.